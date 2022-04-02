Роскомнадзор с начала спецоперации в Украине заблокировал более 1500 сайтов и сервисов
Доступ ко всем этим ресурсам был ограничен из-за публикации якобы ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ в Украине. Причем многие СМИ от блокировки не спасло даже удаление ранее опубликованных материалов о событиях в Украине
Роскомназор с начала спецоперации в Украине заблокировал боле 1500 сайтов и сервисов. Такие данные приводит проект Роскомсвобода.
Доступ ко всем этим ресурсам был ограничен из-за публикации якобы ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ в Украине. Причем многие СМИ от блокировки не спасло даже удаление ранее опубликованных материалов о событиях в Украине.
Напомним, что Роскомнадзор запретил СМИ употреблять слова «война», «вторжение» и «нападение» в контексте спецоперации в соседней стране. Также журналистам было рекомендовано ссылаться только на официальные источники. Позже в Уголовный кодекс РФ была введена статья, предполагающая лишение свободы за публичное распространение ложных сведений о российской армии.
Из-за введенных ограничений ряд СМИ отказались от публикации материалов на украинскую тему или вовсе приостановили работу.