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02 апреля 2022, 01:36

Роскомнадзор с начала спецоперации в Украине заблокировал более 1500 сайтов и сервисов

Доступ ко всем этим ресурсам был ограничен из-за публикации якобы ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ в Украине. Причем многие СМИ от блокировки не спасло даже удаление ранее опубликованных материалов о событиях в Украине

Роскомнадзор с начала спецоперации в Украине заблокировал более 1500 сайтов и сервисов
Фото: rapsinews.ru

Роскомназор с начала спецоперации в Украине заблокировал боле 1500 сайтов и сервисов. Такие данные приводит проект Роскомсвобода.

Доступ ко всем этим ресурсам был ограничен из-за публикации якобы ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ в Украине. Причем многие СМИ от блокировки не спасло даже удаление ранее опубликованных материалов о событиях в Украине.

Напомним, что Роскомнадзор запретил СМИ употреблять слова «война», «вторжение» и «нападение» в контексте спецоперации в соседней стране. Также журналистам было рекомендовано ссылаться только на официальные источники. Позже в Уголовный кодекс РФ была введена статья, предполагающая лишение свободы за публичное распространение ложных сведений о российской армии.

Из-за введенных ограничений ряд СМИ отказались от публикации материалов на украинскую тему или вовсе приостановили работу.

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