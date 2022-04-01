01 апреля 2022, 17:32
Власти Литвы заморозили квартиру ведущего «Первого канала» Артема Шейнина в Паланге
Власти Литвы заморозили недвижимость ведущего политического ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале» Артема Шейнина, который в марте был внесен в санкционный список
Фото: Яндекс.Дзен
Власти Литвы заморозили недвижимость ведущего политического ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале» Артема Шейнина, который в марте был внесен в санкционный список.
В прибалтийской стране, которая входит в НАТО, у пропагандиста имеется квартира площадью 100 кв.м. на курорте Паланга, сообщает телеграм-канал «Агентство.Новости» со ссылкой на Службу по расследованию финансовых преступлений (FNTT) Литвы.
Стоимость этой квартиры оценивается в 60 тысяч евро, а записана недвижимость на самого Артема Шейнина и его супругу.
Ранее литовские власти заморозили все операции с недвижимостью экс-главы «Аэрофлота» Михаила Полубояринова. По данным властей, бывший топ-менеджер российской авиакомпании и его семья владеют землей и двумя квартирами в Паланге.