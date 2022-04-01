В Европе предложили конфисковать имущество россиян и направить его на восстановление Украины
Еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс не исключил конфискации имущества российских граждан, попавших под санкции, для дальнейшей его передачи на восстановление Украины
Еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс не исключил конфискации имущества российских граждан, попавших под санкции, для дальнейшей его передачи на восстановление Украины.
Дидье Рейндерс заявил, что арестованные активы россиян из санкционного списка можно было бы использовать для выплаты компенсаций украинцам, пострадавшим в результате спецоперации. По словам еврокомиссара, в настоящее время власти ЕС выясняют, причастны ли попавшие под санкции россияне к уголовно наказуемой деятельности.
«Необходимо выяснять, есть ли после ареста имущества возможность переходить к процедуре конфискации. Для этого необходима судебная процедура», - заявил европейский чиновник, слова которого приводит РИА Новости.
Власти США также предложили направить арестованные российские активы на помощь Украине.