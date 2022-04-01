Богатейшие российские бизнесмены с начала 2022 года обеднели на 50 млрд долларов
Самые богатые российские бизнесмены с начала 2022 года потеряли 50,1 млрд долларов. По данным на 1 апреля совокупное состояние 22 богатейших миллиардеров оценивается в 299,47 млрд долларов
Самые богатые российские бизнесмены с начала 2022 года потеряли 50,1 млрд долларов. По данным на 1 апреля совокупное состояние 22 богатейших миллиардеров оценивается в 299,47 млрд долларов.
Первое место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index сейчас занимает Владимир Потанин, состояние которого уменьшилось на 1,47 млрд долларов и составляет 29,4 млрд долларов.
На втором месте - Леонид Михельсон с состоянием в размере 27,5 млрд долларов (минус 4,9 млрд долларов), а на третьем месте - Алексей Мордашов, обедневший на 5,7 млрд долларов (его капитал оценивается в 23,1 млрд долларов).
В первую пятерку также вошли Владимир Лисин (- 4,97 млрд долларов, 23 млрд долларов) и Алишер Усманов (- 1,5 млрд долларов, 19,8 млрд долларов).
Больше всех с начала года потерял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Его личное состояние сократилось на 17,4 млрд долларов. Геннадий Тимченко потерял 6,03 млрд долларов, а Роман Абрамович – 3,6 млрд долларов.
Разбогател с начала года только основной владелец компании «Акрон» Вячеслав Кантор. Его капитал вырос на 4,57 млрд долларов.