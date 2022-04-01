Власти Латвии приостановили оформление ВНЖ гражданам России и Беларуси
Власти Латвии на фоне спецоперации в Украине приостанавливают оформление временного вида на жительство (ВНЖ) для граждан России и Белоруссии. В соответствии с решением сейма, выдавать ВНЖ не будут как минимум до 30 июня 2022 года
Власти Латвии на фоне спецоперации в Украине приостанавливают оформление временного вида на жительство (ВНЖ) для граждан России и Белоруссии. В соответствии с решением сейма, выдавать ВНЖ не будут как минимум до 30 июня 2022 года.
В виде исключения ВНЖ россиянам и белорусам можно будет получить с целью воссоединения семьи, получения международной защиты, трудоустройства, учебы или учебной практики, а также по гуманитарным соображениям.
ВНЖ по трудоустройству могут получить сотрудники российских и белорусских компаний, которые в связи с политической ситуацией решили перенести свой бизнес в Латвию.
«Необходимость таких исключений обосновывается выполнением международных обязательств и возможностью передислокации компаний из РФ и республики Беларусь в Латвийскую республику», - сообщили в пресс-службе сейма.