Сотрудники люксовых бутиков Chanel отказываются продавать россиянам свои товары
Сотрудники заграничных бутиков французского модного дома Chanel отказываются продавать одежду, обувь и аксессуары российским гражданам. Об этом сообщила в Instagram (продукт компании Meta, признанной в РФ экстремисткой организацией) блогер Лиза Литвин
Сотрудники заграничных бутиков французского модного дома Chanel отказываются продавать одежду, обувь и аксессуары российским гражданам. Об этом сообщила в Instagram (продукт компании Meta, признанной в РФ экстремисткой организацией) блогер Лиза Литвин.
Девушка рассказала своим подписчикам в «сторис», что во время посещения бутика Chanel в Дубае сотрудники отказались продать ей сумочку из-за ее гражданства. Впрочем, в бутике пояснили, что совершить покупку все же можно, но для этого надо написать расписку, что купленный товар не будет использоваться на территории России.
«С сегодняшнего дня у них постановление, что они могут продать ее только в том случае, если я подпишу бумагу, что я не везу ее в Россию и не буду носить ее там!» - сообщила Лиза Литвин, слова которой приводит «Лента.ру».
Блогер в качестве доказательства опубликовала фотографию бланка, рассчитанного на покупателей из России.
Напомним, что из-за спецоперации на Украине российские бутики Chanel приостановили свою работу.