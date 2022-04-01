01 апреля 2022, 13:04
Жерар Депардье осудил спецоперацию в Украине. Ранее он называл страну «частью России»
Французский актер Жерар Депардье, который по личному распоряжению президента Владимира Путина получил российское гражданство, осудил спецоперацию Вооруженных сил РФ в Украине
Фото: sova.news
Французский актер Жерар Депардье, который по личному распоряжению президента Владимира Путина получил российское гражданство, осудил спецоперацию Вооруженных сил РФ в Украине.
В беседе с французским изданием Le Figaro актер назвал спецоперацию в Украине «безумным и недопустимым эксцессом» Владимира Путина.
Жерар Депардье также заявил, что российский народ не несет ответственности «за неприемлемые действия своих руководителей».
Французский актер также намерен передать средства от продажи билетов на три своих концерта в Париже украинским беженцам. Примечательно, что в Украине г-н Депардье находится в черном списке из-за высказываний, в которых отрицалось само существование этой страны. В частности, он называл Украину частью России.