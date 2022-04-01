Президента Владимира Путина в каждой поездке сопровождает группа из 5-12 врачей
Журналисты издания «Проект» (признан «нежелательной организацией» в России) опубликовали расследование о том, как президент Владимир Путин следит за своим здоровьем, какие медицинские процедуры проходит и какие врачи его постоянно сопровождают в поездках
Журналисты издания «Проект» (признан «нежелательной организацией» в России) опубликовали расследование о том, как президент Владимир Путин следит за своим здоровьем, какие медицинские процедуры проходит и какие врачи его постоянно сопровождают в поездках.
По данным издания, с подачи главы Минобороны Сергея Шойгу Владимир Путин стал увлекаться пантовыми ваннами. Панты – это рога алтайских маралов, которые якобы имеют целебные свойства. Такие же ванны стали принимать и другие VIP-россияне, в частности, мэр Москвы Сергей Собянин и глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Зоозащитники рассказывают, что для лечебных ванн используют молодые рога моралов. Животных зажимают на специальном станке и срезают еще живые рога. Зоозащитники сравнивают ощущения животных при срезании живых рогов с вырыванием ногтей у человека. Однако президента и других чиновников, которые регулярно принимают пантовые ванны, страдания моралов явно не волнуют.
«Проект» также пишет, что Владимира Путина в поездках всегда сопровождает команда из проверенных врачей. Это реаниматолог Дмитрий Вербовой, травматолог-ортопед Константин Сим, отоларингологи Алексей Щеглов (кстати, его отец Николай Щеглов стал депутатом Госдумы от «Единой России») и Игорь Есаков, хирург-онколог Евгений Селиванов (его специализация – рак щитовидной железы) и другие специалисты.
Всех сопровождающих Владимира Путина докторов селят в четырех местах, а договоры между ними и Центральной клинической больницей Москвы публикуются на сайте госзакупок. Из этих данных следует, что еще в 2016-17 гг. президента в поездках регулярно сопровождали в среднем пять врачей, а иногда число сопровождающих медиков увеличивается до 12 человек.