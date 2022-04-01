ЦБ разрешил россиянам переводить деньги с российских счетов на иностранные
Согласно новым правилам, гражданин в месяц может перевести со своего счета в российском банке на иностранный счет (свой или другого лица) 10 тысяч долларов. Ранее россиянам разрешалось переводить не более 5 тысяч долларов в месяц
Центробанк смягчил валютные ограничения для физических лиц и установил новые пороги по суммам денежных переводов за границу.
Согласно новым правилам, гражданин в месяц может перевести со своего счета в российском банке на иностранный счет (свой или другого лица) 10 тысяч долларов. Ранее россиянам разрешалось переводить не более 5 тысяч долларов в месяц только на иностранные счета своих близких родственников.
Через службы денежных переводов за границу без открытия счета можно перевести до 5 тысяч долларов.
Данные послабления распространяются на резидентов и нерезидентов из стран, которые не присоединились к санкциям против России из-за спецоперации в Украине. Также правила касаются нерезидентов из всех иностранных государств, если они работают в России по трудовым или гражданско-правовым договорам.
Одновременно с этим ЦБ РФ запретил денежные переводы из России за границу нерезидентам из «недружественных» стран.
Вывозить из России по-прежнему можно только 10 тысяч долларов наличными.
Новые валютные правила значительно облегчат жизнь россиянам, которые с начала спецоперации в Украине, уехали из страны. Напомним, что из-за санкций карты российских банков платежных систем Visa и Mastercard перестали работать за границей, а граждане лишились возможности снимать наличные и оплачивать покупки. При этом карты российской платежной системы «Мир» принимают только в Турции, Вьетнаме и некоторых странах ближнего зарубежья.