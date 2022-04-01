В Пензе школьницы донесли на учительницу из-за ее позиции о спецоперации в Украине
В Пензе учащиеся одной из городских школ написали донос на свою учительницу, которая в беседе с ними высказала свою точку зрения о спецоперации в Украине. Мнение педагога о нынешних событиях не совпало с официальной точкой зрения властей
В Пензе учащиеся одной из городских школ написали донос на свою учительницу, которая в беседе с ними высказала свою точку зрения о спецоперации в Украине. Мнение педагога о нынешних событиях не совпало с официальной точкой зрения властей, поэтому против нее возбудили уголовное дело по факту распространения фейков о российской армии.
Запись беседы педагога с учениками опубликовала Baza, а журналисты издания «7×7» сделали ее расшифровку. Региональное агентство «Пензаинформ» отмечает, что разговор состоялся между учительницей Ириной Ген из училища олимпийского резерва и двумя ее ученицами.
Учительница прокомментировала отстранение российских спортсменов от международных соревнований, отметив, что пока Россия не начнет «вести себя цивилизовано, это будет продолжаться вечно».
«Мы страна-изгой, мы Северная Корея. Страна-изгой! Нас никуда теперь не принимают, потому что вот… Мировое сообщество удивлено, как в цивилизованном мире вот так себя можно вести. Ну а куда деваться?», - заявила педагог.
Школьницы пожаловалось педагогу, что теперь не могут поехать в Европу на соревнования. Учитель на это ответила, что «к июню ничего не поменяется». «Ну, в ЛНР поедешь, там карате. В ДНР поедешь», - добавила учительница.
Позже в отношении 55-летней пензенской учительницы возбудили уголовное дело по новой статье о распространении ложной информации о действиях российской армии.