01 апреля 2022, 10:15
Власти Нидерландов арестовали российские активы на 516 млн евро
Власти Нидерландов отчитались о заморозке российских активов общей стоимостью 516 млн евро в рамках исполнения санкций, которые Евросоюз ввел в отношении РФ из-за спецоперации в Украине
Фото: oilexp.ru
Власти Нидерландов отчитались о заморозке российских активов общей стоимостью 516 млн евро в рамках исполнения санкций, которые Евросоюз ввел в отношении РФ из-за спецоперации в Украине.
В парламенте страны сообщи, что им поступило 569 сообщений о заморозке активов от банков, страховых компаний, пенсионных фондов, управляющих фондов и других финансовых учреждений, сообщает «КоммерсантЪ».
При этом некоторые депутаты раскритиковали парламент страны за слишком медленный арест российских активов в Нидерландах. Депутаты отметили, что в Италии, например, власти арестовали имущество россиян на 900 млн евро, включая яхты и виллы известных олигархов.