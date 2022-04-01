В Белгороде загорелась нефтебаза. Губернатор заявил об авиаударе по ней с украинских вертолетов
В Белгороде на местной нефтебазе произошел крупный пожар. По данным ГУ МЧС по региону, огонь охватил резервуары с топливом. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, а спасатели сейчас пытаются не допустить перехода огня на соседние резервуары
В Белгороде на местной нефтебазе произошел крупный пожар. По данным ГУ МЧС по региону, огонь охватил резервуары с топливом. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, а спасатели сейчас пытаются не допустить перехода огня на соседние резервуары.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram, что в результате происшествия пострадали два сотрудника нефтебазы. Им уже оказана медицинская помощь.
Жителей ближайших к горящей нефтебазе улиц эвакуируют и расселяют в противном комплексе «Белгород Арена». Эвакуация затронула граждан, проживающих на улицах Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова.
Позже губернатор Гладков сообщил, что пожар на нефтебазе произошел в результате авиационного удара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте.
Подробности уточняются.