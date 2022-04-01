01 апреля 2022, 07:40
Германия рассмотрит вопрос о национализации немецких «дочек» компаний «Газпром» и «Роснеть»
Правительство Германии в условиях энергетического кризиса и требования России расплачиваться за газ рублями рассматривает вопрос о национализации дочерних предприятий «Газпрома» и других российских энергетических компаний
Фото: alarmyk24.ru
Правительство Германии в условиях энергетического кризиса и требования России расплачиваться за газ рублями рассматривает вопрос о национализации дочерних предприятий «Газпрома» и других российских энергетических компаний.
Издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники сообщает, что немецкие власти могут национализировать Gazprom Germania и Rosneft Deutschland.
Накануне в офисах Gazprom Germania и Wingas, которые обеспечивают газом около 20% рынка Германии, прошли обыски в рамках расследования дела о завышении цен на топливо.
По данным Handelsblatt, «дочкам» российских энергетических компаний грозит банкротство, поскольку из-за спецоперации в Украине клиенты стали отказываться от их услуг, а иностранные банки задерживают перевод денег.