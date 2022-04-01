Власти Франции в рамках санкций арестовали два вертолета Алишера Усманова
Министерство экономики и финансов Франции наложило арест на два вертолета российского олигарха Алишера Усманова в рамках санкций, которые были введены из-за спецоперации в Украин
Министерство экономики и финансов Франции наложило арест на два вертолета российского олигарха Алишера Усманова в рамках санкций, которые были введены из-за спецоперации в Украине.
Под арест попали вертолеты Airbus EC-175 (бортовой номер M-DLBR) и Eurocopter EC-155 (бортовой номер M-DLBA). Первый был арестован в Ле Кастелле на Лазурном берегу, а второй - в Монте-Карло 25 марта.
Воздушные суда зарегистрированы на Острове Мэн (юрисдикция Британской короны), но из-за санкций 3 марта были сняты с регистрации и автоматически лишились сертификата летной годности.
Представитель Алишера Усманова рассказал РБК, что большая часть имущества миллиардера давно передана в безотзывные трасты, которыми он не владеет.
Напомним, что ранее европейские власти арестовали яхту Алишера Усманова Dilbar и его виллу на итальянском острове Сардиния.