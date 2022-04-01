США ввели санкции против российских компаний, связанных с кибератаками и разведкой
Большая часть фигурантов санкционного списка связана с компанией «Серния Инжиниринг» и Центральным научно-исследовательским институтом химии и механики (ЦНИИХМ). Компания и НИИ попали под санкции еще до спецоперации в Украине
Минфин США внес в санкционный список 13 российских граждан и 21 компанию, которые причастны к кибератакам, а также действуют в интересах российской армии и разведки.
Большая часть фигурантов санкционного списка связана с компанией «Серния Инжиниринг» и Центральным научно-исследовательским институтом химии и механики (ЦНИИХМ). Компания и НИИ попали под санкции еще до спецоперации в Украине.
Власти США читают, что специалисты ЦНИИХМ разработали компьютерный вирус Triton, также известный как TRISIS и HatMan. Этот вирус предназначен для взлома сетей на промышленных объектах.
Под санкции США также попали фирма «Сертал», разработчик программного обеспечения и коммуникационных технологий АО «НИИ Вектор», производитель микросхем АО «Микрон» и компьютерная фирма T-Platforms.