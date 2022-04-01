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01 апреля 2022, 02:40

Частные самолеты российских богачей продолжали летать в Европу даже под санкциями

Так, бизнес-джеты олигархов Алишера Усманова и Евгения Швидлера, а также главы корпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова по-прежнему эксплуатируются вопреки санкционным ограничениям

Частные самолеты российских богачей продолжали летать в Европу даже под санкциями
Фото: flickr.com

Частные самолеты российских богачей, которые попали под санкции Евросоюза и США, продолжают совершать полеты в европейские города.

Так, бизнес-джеты олигархов Алишера Усманова и Евгения Швидлера, а также главы корпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова по-прежнему эксплуатируются вопреки санкционным ограничениям, сообщает издание The Guardian.

Частный самолет Игоря Шувалова Bombardier Global Express (LX-ABC) после введения санкций в отношении топ-менеджера совершил полеты в Женеву, Мюнхен, Париж, Милан и Хельсинки.

Самолет Алишера Усманова Airbus A340 (M-IABU), названный «Бурхан» в честь отца миллиардера, вылетел из Мюнхена вечером 28 февраля и совершил посадку в Ташкенте.

Самолет партнера Романа Абрамовича Евгения Швидлера LX-FLY, 27 февраля из Лондона в Фарнборо, а 4 марта совершил трансатлантический перелет в Великобританию. В этой стране бизнес-джет был арестован в рамках исполнения санкций.

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