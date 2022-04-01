Двоюродная племянница Владимира Путина и ее дочь владеют элитной недвижимостью на 1,7 млрд рублей
Двоюродная племянница президента России Владимира Путина Татьяна Пташук и ее дочь Елена Жидкова оказались владелицами элитной недвижимости. Об этом сообщает издание «Проект», которое ранее было признано «нежелательной организацией»
Двоюродная племянница президента России Владимира Путина Татьяна Пташук и ее дочь Елена Жидкова оказались владелицами элитной недвижимости. Об этом сообщает издание «Проект», которое ранее было признано «нежелательной организацией».
Татьяна Пташук (в девичестве Путина) приходится дочерью двоюродному брату главы государства Евгению Путину и родной сестрой Анне Путиной-Цивилевой, которая замужем за главой Кузбасса и владеет угольной компанией «Колмар».
Татьяна Пташук долгие годы жила и работала во Владимирской области, а после избрания Владимира Путина президентом России переехала в Москву. С 2004 по 2014 год она занимала должность заместителя гендиректора фармацевтической компании «Биотэк», которая в этот период была основным выгодоприобретателем при распределении госзакупок лекарств.
Сейчас Татьяна Пташук работает заместителем главного врача в поликлинике Управделами президента в Сивцевом Вражке, а ее дочь Елена Жидкова возглавляет компанию «РЖД-медицина».
Пташук и Жидкова владеют семью квартирами в Москве, Сочи и Владимире, четырьмя домами и земельными участками общей стоимостью более 1,7 млрд рублей. Кроме того, двоюродная племянница президента ранее владела компанией «Плитекс» вместе со своим братом Михаилом Путиным (сейчас зампред «Газпрома»). Сейчас доля в «Плитексе» принадлежит сыну Михаила Путина Денису.