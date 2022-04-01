Власти Литвы заморозили операции с недвижимостью экс-главы «Аэрофлота» и его семьи
Власти Литвы заморозили операции с недвижимостью в Паланге, которая принадлежит семье бывшего главы «Аэрофлота» Михаила Полубояринова. Ранее топ-менеджер попал под санкции Евросоюза из-за спецоперации в Украине
Власти Литвы заморозили операции с недвижимостью в Паланге, которая принадлежит семье бывшего главы «Аэрофлота» Михаила Полубояринова. Ранее топ-менеджер попал под санкции Евросоюза из-за спецоперации в Украине.
В правительстве Литвы сообщили, что Михаил Полубояринов арендует земельный участок на побережье Паланги, а его супруга и сын управляют объектами недвижимости на этом участке.
Замглавы литовской Службы по расследованию финансовых преступлений Миндаугас Петраускас сообщил, что члены семьи Михаила Полубояринова владеют двумя квартирами площадью 80 и 60 кв.м. Общая стоимость этого имущества оценивается в 500 тысяч евро.
Служба передала эти сведения в литовский центр по регистрации недвижимости, который ввел запрет на любые операции с указанным участком земли и недвижимостью на ней.
Напомним, что еще в начале марта российские телеграм-каналы сообщили, что Михаил Полубояринов ушел в отставку с поста главы «Аэрофлота» и уехал из России вместе с семьей. При этом в Министерстве транспорта РФ увольнение г-на Полубояринова связали со «стрессовыми условиями работы».