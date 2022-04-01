01 апреля 2022, 01:11
Российские власти ввели визовые санкции против высокопоставленных чиновников Евросоюза
В МИД РФ заявили, что высшим чинам ЕС, еврокомиссарам, начальникам военных структур союза и депутатам Европарламента, которые продвигают антироссийскую политику, запрещается въезд на территорию Российской Федерации
Фото: forumdaily.com
Российские власти в качестве ответной меры ввели визовые санкции в отношении высшего руководства Евросоюза.
В МИД РФ заявили, что высшим чинам ЕС, еврокомиссарам, начальникам военных структур союза и депутатам Европарламента, которые продвигают антироссийскую политику, запрещается въезд на территорию Российской Федерации.
В санкционный список также включены представители правительств и парламентов нескольких стран ЕС, общественные деятели и работники СМИ, которые «несут персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций».
Имена европейских чиновников, депутатов, общественников и журналистов, на которых распространяются российские санкции, будет обнародован позже.