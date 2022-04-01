Владимир Путин призвал авиакомпании вернуть гражданам деньги за билеты на отмененные рейсы
Президент Владимир Путин призвал российские авиакомпании вернуть своим пассажирам деньги за билеты на отмененные рейсы. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию авиационной отрасли в условиях санкций
Президент Владимир Путин призвал российские авиакомпании вернуть своим пассажирам деньги за билеты на отмененные рейсы. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию авиационной отрасли в условиях санкций.
Владимир Путин отметил, что множество рейсов, как международных, так и внутренних, были отменены в связи с западными санкциями. В этой связи перевозчики должны вернуть пассажирам деньги за билеты
Президент подчеркнул, что на этот раз авиакомпании должны вернуть пассажирам отмененных рейсов именно денежные средства, а не ваучеры на покупку других билетов, как это было во время пандемии коронавируса. Путин отметил, что из-за санкций и закрытия воздушного пространства Евросоюза россияне будут сильно ограничены в использовании таких ваучеров.
«Поэтому нужно выдавать деньги», - подчеркнул глава государства, слова которого приводит РБК.