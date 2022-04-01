ФССП предложила банкам отменить взыскание долгов по кредитам участников спецоперации в Украине
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предложила российским банкам отменить взыскание задолженности и заложенного имущества по кредитам с военнослужащих, сотрудников Росгвардии, а также социально незащищенных категорий граждан
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предложила российским банкам отменить взыскание задолженности и заложенного имущества по кредитам с военнослужащих, сотрудников Росгвардии, а также социально незащищенных категорий граждан. В ведомстве считают, что данная инициатива поможет стабилизировать социально-экономическую ситуацию в стране в условиях санкций.
Судебные приставы направили письмо в адрес Ассоциации банков России (АБР), в котором предлагают кредиторам рассмотреть возможность отзыва исполнительных документов, которые уже находятся в работе, в отношении указанных категорий граждан.
РБК отмечает, что в письме ФССП прямым текстом не указывается, что банкам рекомендовано отказаться от взыскания долгов военнослужащих, росгвардейцев и других силовиков, которые принимают участие в спецоперации в Украине, однако инициатива служба направлена именно на этих граждан.
Крупные российские банки пока не прокомментировали рекомендацию отменить взыскание задолженностей в отношении участников специальной операции в Украине.