Администрация президента РФ поддержит культурные проекты и артистов, попавших под санкции
Президентский фонд культурных инициатив выделит миллиард рублей на поддержку проектов в сфере культуры, на которые есть попытка оказывать давление в связи с текущей ситуацией в мире
Президентский фонд культурных инициатив выделит миллиард рублей на поддержку проектов в сфере культуры, на которые есть попытка оказывать давление в связи с текущей ситуацией в мире.
Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что в ближайшее время будет объявлен старт приема заявок на вторую волну грантов.
«Поддержать творческие коллективы нужно, на которые есть попытка оказывать давление, лишить их источников финансирования, связанных с международной деятельностью, принято решение выделить 1 млрд рублей», - заявил кремлевский чиновник, слова которого приводит РБК.
Гранты будут выделяться проектам, связанным «с российской культурной идентичностью, традиционными духовно-нравственными ценностями». Кроме того, государство обещает поддержать деятелей культуры, которые попали под санкции из-за спецоперации в Украине. Напомним, что в рамках санкций европейские и американские площадки отказываются работать с российскими артистами, которые публично не выступили против действий Вооруженных сил РФ в Украине.