31 марта 2022, 16:10
Россия предложила Евросоюзу завести счета в Газпромбанке для оплаты поставленного газа в рублях
Европейские покупатели смогут направлять на свои счета в Газпромбанке евро в качестве оплаты поставленного газа, а банк конвертирует их в рубли. Такой вариант расчетов президент Владимир Путин предложил канцлеру Германии Олафу Шольцу
Фото: Яндекс.Дзен
Россия предложила «недружественным странам» схему оплаты за газ с обязательным открытием рублевого счета в российском Газпромбанке, сообщает РБК.
Европейские покупатели смогут направлять на свои счета в Газпромбанке евро в качестве оплаты поставленного газа, а банк конвертирует их в рубли. Такой вариант расчетов президент Владимир Путин предложил канцлеру Германии Олафу Шольцу. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что такая схема будет предложена всем «недружественным» странам.
Напомним, что с 31 марта 2022 года Россия переходит на расчеты за экспортированный газ в рублях. Соответствующее решение стало ответной мерой на арест золотовалютных резервов России в иностранных банках в рамках санкций.