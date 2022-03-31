Во Владивосток прибыла яхта Алексея Мордашова за 300 млн долларов
Во Владивостоке на днях появилась новая достопримечательность. В местный порт прибыла роскошная яхта владельца «Северстали» Алексея Мордашова – это 142-метровое судно Nord стоимостью 300 млн долларов с шестью палубами и двумя вертолетными площадками
Во Владивостоке на днях появилась новая достопримечательность. В местный порт прибыла роскошная яхта владельца «Северстали» Алексея Мордашова – это 142-метровое судно Nord стоимостью 300 млн долларов с шестью палубами и двумя вертолетными площадками.
Обычно российские олигархи предпочитают держать свои шикарные яхты в европейских портах, однако санкции заставили их вспомнить о родине, где можно защитить свои активы от ареста.
Алексея Мордашов ранее уже лишился своей яхты Lady M, которую арестовала Финансовая гвардия Италии, поэтому решил перевезти вторую яхту в Россию. Почти три недели судно Nord шло из порта Сейшельских островов, а 31 марта пришвартовалось во Владивостоке.
Теперь местные жители спешат в порт, чтобы сфотографироваться с роскошной яхтой г-на Мордашова.