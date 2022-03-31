Британские власти ввели санкции против Сергея Брилева, у которого оппозиционеры нашли квартиру в Лондоне
Персональные визовые и экономические санкции затронули генерального директора «Газпром-Медиа» Александра Жарова (экс-глава Роскомнадзора) и ведущего государственного телеканала «Россия 1» Сергея Брилева
Власти Великобритании обнародовали новый санкционный список, в который попали сотрудники российских государственных СМИ.
Персональные визовые и экономические санкции затронули генерального директора «Газпром-Медиа» Александра Жарова (экс-глава Роскомнадзора) и ведущего государственного телеканала «Россия 1» Сергея Брилева, который вместе с супругой Ириной является подданным Великобритании. Также санкции введены против компании «ТВ-Новости», информагентств «Россия Сегодня» и Sputnik, сообщает РБК.
Всего в новый санкционный список вошли 14 граждан России и организаций, которые занимаются пропагандой и «распространение лжи» о спецоперации Вооруженных сил РФ в Украине.
Напомним, что команда оппозиционера Алексея Навального еще в 2018 году сообщала о наличии у пропагандиста Сергея Брилева и его жены гражданства Великобритании, а также квартиры в Лондоне. Первоначально Ирина Брилева данную информацию опровергала, однако ее муж сведения о гражданстве и квартире подтвердил. Журналист тогда добавил, что данные факты якобы никогда не скрывал.