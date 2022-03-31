Оперная дива Анна Нетребко публично осудила спецоперацию в Украине
Всемирно известная российская оперная певица Анна Нетребко спустя месяц после начала спецоперации в Украине публично осудила действия Вооруженных сил РФ в соседней стране
Всемирно известная российская оперная певица Анна Нетребко спустя месяц после начала спецоперации в Украине публично осудила действия Вооруженных сил РФ в соседней стране.
В своем Facebook оперная дива написала на английском языке, что прямо осуждает [запрещенное слово], не является союзницей никого из российских руководителей или политических партий, а ее прежние выступления были неверно интерпретированы.
«Я категорически осуждаю [запрещенное слово] в Украине, и мои мысли с жертвами этой войны и их семьями. Моя позиция ясна», - написала Анна Нетребко.
Оперная певица также отметила, что встречалась с президентом Владимиром Путиным несколько раз на вручении наград и на официальных церемониях, никогда не получала никакой финансовой поддержки от правительства РФ, живет в Австрии и является налоговым резидентом этой страны.
Одновременно с этим Нетребко отметила, что «любит Россию» и возобновляет свои выступления, но пока только в странах Европы, сообщает The Insider.
Отметим, что Анна Нетребко была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах, поэтому ее слова о том, что она не является сторонником ни одного из российских политиков, являются лукавством.
Нынешнее заявление оперной дивы против спецоперации в Украине может быть связано с тем, что западные театры отказываются сотрудничать с российскими артистами, пока те публично не осудят действия российской армии.