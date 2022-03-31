Сбербанк опроверг сообщения о вскрытии сейфовых ячеек уехавших из России клиентов
В российских СМИ и соцсетях появилась информация о «вскрытии» ячеек клиентов Сбербанка, которые уехали из страны из-за спецоперации в Украине. Пресс-служба госбанка данные сведения опровергла
В российских СМИ и соцсетях появилась информация о «вскрытии» ячеек клиентов Сбербанка, которые уехали из страны из-за спецоперации в Украине. Пресс-служба госбанка данные сведения опровергла.
Журналист Андрей Шипилов, проживающий теперь за пределами России, написал в Facebook, что получил уведомление от Сбербанка по поводу аренды ячейки. В этом уведомлении говорилось, что договор на аренду с ним расторгается, после чего сейфовая ячейка будет вскрыта, а ее содержимое «описано и передано на „спецхранение“». Шипилов также отметил, что его случай – не единственный.
«Если вы успели свалить из России и не успели при этом закрыть банковскую ячейку, вам придется свыкнуться с мыслью, что эта ячейка больше не ваша», — написал журналист.
Позже Андрей Шипилов рассказал «Медузе» (издание признано инагентом), что обратился в Сбербанк с просьбой выставить ему счет на оплату ячейки с целью продления договора аренды, но банк этого не сделал. Банк просто уведомил клиента о вскрытии ячейки.
Журналист предполагает, что его ячейку решили вскрыть ради документов, которые там хранятся. По словам Шипилова, на Кипре он в беседе с неким человеком, который поддерживает российские власти, случайно проговорился о том, что оставил на родине некие документы. Возможно, это человек сообщил об этом «куда следует».
В Сбербанке слова Шипилова о вскрытии ячеек уехавших из России граждан опровергли. В официальном телеграм-канале госбанка сообщается, что все ценности клиентов «находятся в сохранности и в безопасности».
В Сбере подчеркнули, что не вскрывают сейфы по действующим договорам аренды, а все договоры аренды сейфов действуют на прежних условиях вне зависимости от местонахождения клиента.