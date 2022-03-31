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Политика
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31 марта 2022, 12:59

Депутаты Госдумы из-за санкций рискуют остаться без квартир и банковских счетов за границей

Власти США и Евросоюза ввели санкции в отношении 350 депутатов Госдумы России, которые поддержали решение о проведении Вооруженными силами РФ спецоперации в Украине. Для многих «народных избранников» эти санкции оказались болезненными

Депутаты Госдумы из-за санкций рискуют остаться без квартир и банковских счетов за границей
Фото: Коммерсант

Власти США и Евросоюза ввели санкции в отношении 350 депутатов Госдумы России, которые поддержали решение о проведении Вооруженными силами РФ спецоперации в Украине. Для многих «народных избранников» эти санкции оказались болезненными, так как на Западе у них имеются банковские счета и недвижимость. Некоторые депутаты даже перевезли в США и страны Европы своих родственников.

Так, сын видного представителя «Единой России» Владислава Резника Даниэл Владиславович фигурирует в базе лиц с заграничным ВНЖ и двойным гражданством как обладатель документа США. У жены депутата Дианы Гиндин есть такой же документ и квартира в Майами за 3,8 млн долларов. В России у супруги единоросса есть прибыльный бизнес, связанный с внедрением «умных светофоров» и камер нарушений ПДД.

Официально Владислав Резник и Диана Гиндин находятся в разводе, однако вместе летали на отдых в Норвегию в 2018 году, в Астрахань и Израиль в 2020, в Крым в 2021, сообщает The Insider (издание признано иностранным агентом).

Еще один сын депутата Александр Резник учился в New York University, жил в Лондоне, а сейчас работает в холдинге «ВТБ Капитал». Дочь депутата Лидия Резник, задействована в офшорных схемах своего отца. Единоросс передал ей акции компаний Mediterranean Shipping Company AS Ltd, Orsdale Enterprises Ltd и Sondale Investments Ltd.

Примечательно, что Владислав Резник после введения Западом беспрецедентных антироссийских санкций из-за спецоперации в Украине предложил засекретить все данные о фигурантах санкционных списков, а также их родственников. Беспокойство единоросса вполне понятно, ведь ему есть что скрывать.

Еще один депутат-единоросс, а параллельно еще и бизнесмен Леонид Симановский в свое время продержал закон об «иностранных агентах», но отправил свою дочь на постоянное место жительства в Швейцарию. 47-летняя Светлана Симановская фигурирует в базе лиц с двойным гражданством и ВНЖ.

Дочь депутата работает в швейцарской «дочке» российской компании «Новатэк», через которую компания торгует ресурсами страны.

Депутат от «ЕР» Бекхан Агаев, по данным The Insider, имеет бизнес за границей. До 2012 года его покойный отец был главой немецкой компании Interinol Handelsgesellschaft. С 2012 по 2015 год Бекхан Агаев носил в семейной фирме титул Prokurist, то есть был доверенным лицом предприятия и имел полномочия на совершение сделок.

Бекхан Агаев также входит в наблюдательный совет фирм «Бизнес Енерджи» и «Руснефтехим Болканс» в Болгарии. Напомним, что Германия и Болгария входят в недружественный России военный альянс НАТО.

Единоросс Николай Борцов из-за санкций может распрощаться со своими кипрскими активами, которые официально оформлены на его бывшую жену и невестку. Супруга депутата Нина и невестка Светлана являются действующими акционерами кипрского офшора Cashten Holdings Limited.

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