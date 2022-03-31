31 марта 2022, 12:38
МИД России аккредитовал первого посла Афганистана после прихода к власти талибов
Министерство иностранных дел России выдала аккредитацию первому афганскому дипломату, направленному правительством «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России)
Фото: burevestnik38.ru
Министерство иностранных дел России выдала аккредитацию первому афганскому дипломату, направленному правительством «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России).
Глава МИДа Сергей Лавров в ходе выступления на конференции стран-соседей Афганистана сообщил, что афганский дипломат посетил Москву в Феврале. Тогда же он был аккредитован в России.
Лавров отметил, что новое правительство Афганистана вопреки экономическим ограничениям и давлению со стороны США и их союзников справляется с поставленной задачей поддержать государство «на плаву».
«Налицо определенные положительные результаты на контртеррористическом направлении. Предпринимаются усилия в области соблюдения прав человека», - заявил глава российского МИДа.