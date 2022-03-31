Власти Китая введут визовые санкции против американских чиновников
Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь сообщил, что с целью защиты законных прав и интересов китайских граждан, Пекин принял решение ввести административные ограничения в отношении официальных лиц США
Власти Китая приняли решение ввести ответные визовые ограничения против отдельных американских чиновников.
Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь сообщил, что с целью защиты законных прав и интересов китайских граждан, Пекин принял решение ввести административные ограничения в отношении официальных лиц США. Под санкции попадут американские чиновники, которые «распространяют ложь касательно вопроса о правах человека и наносят ущерб интересам Китая», сообщает РИА Новости.
Имена американских чиновников, на которых будут распространяться санкции, пока не сообщаются.
Ранее Вашингтон в рамках санкций отозвал у китайских телеоператоров лицензии на работу на территории США. Пекин в ответ потребовал от американских властей прекратить политизировать экономические вопросы.