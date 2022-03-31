31 марта 2022, 11:54
Биржевой курс евро после открытия торгов упал до 87 рублей, но позже поднялся до 93 рублей
Так, в первый час работы Московской биржи евро впервые с начала спецоперации в Украине упал до 87,7 рубля, а курс доллара упал до 83 рублей. Позже биржевой курс евро скорректировался на отметке 93,002 рубля
Фото: proprikol.ru
Российский рубль после открытия торгов утром 31 марта продолжил укрепляться к доллару и евро.
Так, в первый час работы Московской биржи евро впервые с начала спецоперации в Украине упал до 87,7 рубля, а курс доллара упал до 83 рублей. Позже биржевой курс евро скорректировался на отметке 93,002 рубля.
Рубль укрепляется благодаря принятым российскими властями мерам по валютному контролю, росту цен на нефть и планам Москвы перейти на расчеты за газ с «недружественными» странами в рублях.