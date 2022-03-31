Власти Крыма предложили национализировать квартиру президента Украины на полуострове
Квартира президента Украины Владимира Зеленского на полуострове Крым будет национализирована. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в крымском правительстве
Квартира президента Украины Владимира Зеленского на полуострове Крым будет национализирована. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в крымском правительстве.
Владимир Зеленский имеет квартиру в поселке Ливадия в Ялтинском регионе. Этот объект попал в список имущества украинских олигархов и политиков, подлежащего национализации в Крыму.
Официально апартаменты в элитном доме принадлежат супруге украинского президента Елене Зеленской. Об этом ранее сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.
Ранее глава Крыма поручил правительству подготовить проект федерального закона о национализации всего имущества на территории РФ, которое принадлежит украинским олигархам, политикам и чиновникам, которые «открыто поддерживающим нацизм и киевский режим».
Этот документ крымские власти планируют направить на рассмотрение депутатов Госдумы.
«Хочу сказать, что в Крыму никто из украинских жуликов переоформить свое имущество уже не сможет. Отработка списков завершится на этой неделе», - отметил Сергей Аксенов.