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31 марта 2022, 07:53

Apple и Meta передали данные пользователей хакерам, которые прикинулись силовиками

Американские компании Apple и Meta Platforms (признана экстремистской организацией и запрещена в России) передали данные пользователей хакерам, которые выдавали себя за силовиков

Apple и Meta передали данные пользователей хакерам, которые прикинулись силовиками
Фото: infosmi.net

Американские компании Apple и Meta Platforms (признана экстремистской организацией и запрещена в России) передали данные пользователей хакерам, которые выдавали себя за силовиков.

Обманным путем киберзлоумышленники получили физические и IP-адреса, а также номера телефонов пользователей. Эти данные были переданы сотрудниками Apple и Meta по «экстренным запросам» со стороны правоохранительных органов, которые оказались фейковыми.

Bloomberg пишет, что обычно передача данных пользователей возможна лишь при предъявлении силовыми структурами соответствующего ордера или судебного решения, однако в случае «экстренного» запроса такие документы предоставлять необязательно.

Хакеры использовали полученную от Apple и Meta информацию для осуществления схем финансового мошенничества.

Предположительно, под видом силовиков в компании за получением данных пользователей обратилиась хакеры из группировки Recursion Team. Сама группировка в настоящее время не активна, но многие из ее бывших членов продолжают  свою деятельность.

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