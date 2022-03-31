Apple и Meta передали данные пользователей хакерам, которые прикинулись силовиками
Американские компании Apple и Meta Platforms (признана экстремистской организацией и запрещена в России) передали данные пользователей хакерам, которые выдавали себя за силовиков
Американские компании Apple и Meta Platforms (признана экстремистской организацией и запрещена в России) передали данные пользователей хакерам, которые выдавали себя за силовиков.
Обманным путем киберзлоумышленники получили физические и IP-адреса, а также номера телефонов пользователей. Эти данные были переданы сотрудниками Apple и Meta по «экстренным запросам» со стороны правоохранительных органов, которые оказались фейковыми.
Bloomberg пишет, что обычно передача данных пользователей возможна лишь при предъявлении силовыми структурами соответствующего ордера или судебного решения, однако в случае «экстренного» запроса такие документы предоставлять необязательно.
Хакеры использовали полученную от Apple и Meta информацию для осуществления схем финансового мошенничества.
Предположительно, под видом силовиков в компании за получением данных пользователей обратилиась хакеры из группировки Recursion Team. Сама группировка в настоящее время не активна, но многие из ее бывших членов продолжают свою деятельность.