Британские власти восстановили транспортные санкции против Олега Тинькова и Евгения Швидлера
Власти запрещают британским авиационным и морским предприятиям, а также инженерам обслуживать самолеты и суда, принадлежащие отдельным российским олигархам
Власти Великобритании восстановила транспортные санкции против банкира Олега Тинькова и главы компании Millhouse Евгения Швидлера (партнер Романа Абрамовича).
В МИД Великобритании сообщили, что страна вводит новые инструменты для ограничения доступа российских олигархов к авиации и службам судоходства. Власти запрещают британским авиационным и морским предприятиям, а также инженерам обслуживать самолеты и суда, принадлежащие отдельным российским олигархам, сообщает РБК.
Также в МИДе сообщили о восстановлении транспортных санкций против Евгения Швидлера и Олега Тинькова. Ранее сообщалось, что яхты и частные самолеты этих бизнесменов задерживаться не будут.
«Мы будем продолжать наращивать давление до тех пор, пока российские войска находятся на Украине, и будем нацеливаться не только на бизнес олигархов, но и на их активы и «международный» образ жизни», - заявила глава британского МИДа Лиз Трасс.