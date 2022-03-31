31 марта 2022, 02:41
Власти Южной Осетии анонсировали референдум о вхождении республики в состав России
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов анонсировал проведение референдума по вопросу вхождения республики в состав Российской Федерации. Референдум может состояться после президентских выборов
Фото: lyubimiigorod.ru
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов анонсировал проведение референдума по вопросу вхождения республики в состав Российской Федерации.
«Я считаю, что объединение с Россией - наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической Родины - России», - заявил г-н Бибилов.
Агентство ТАСС сообщает, что подготовка к референдуму начнется после выборов президента республики, которые запланированы на 10 апреля.
Напомним, что ранее проведение референдума о вхождении в состав РФ анонсировал глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.