Руководство «Шереметьево» предложит своим сотрудникам поработать в «Магните» и «Пятерочке»
Руководство московского аэропорта «Шереметьево» в связи со снижением производственной нагрузки организует ярмарку вакансий для своих сотрудников. Работникам воздушной гавани предложат работу в «РЖД», «Мострансавто», гипермаркетах «Магнит» и «Пятерочка»
Руководство московского аэропорта «Шереметьево» в связи со снижением производственной нагрузки организует ярмарку вакансий для своих сотрудников. Работникам воздушной гавани предложат работу в «РЖД», «Мострансавто», гипермаркетах «Магнит» и «Пятерочка».
«Когда сокращается занятость персонала, стараемся поддержать его и создать среду для профессионального развития», - сообщили «Известиям» в аэропорту.
Ярмарка вакансий пройдет 4 апреля в корпоративном университете «Шереметьево». Сотрудники воздушной гавани уже проинформированы о предстоящем мероприятии.
Ранее стало известно, что из-за сокращения международных рейсов в связи с авиационными санкциями Запада «Шереметьево» отправило на простой 20% своих сотрудников. Также аэропорт временно вывел из эксплуатации третью взлетно-посадочную полосу и закрыл международные терминалы D и E.