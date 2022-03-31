В Германии прошли обыски в офисах подразделений «Газпрома» по делу о высоких ценах на газ
Следственные мероприятия проводились в рамках дела о роли российской газовой монополии в росте цен на «голубое топливо», который спровоцировал энергетический кризис в Евросоюзе
В Германии в подразделениях «Газпрома» прошли обыски в рамках расследования дела, возбужденного по факту завышения цен на газ.
Агентство Bloomberg сообщает, что обыски прошли в офисах Gazprom Germania и дочерней компании «Газпрома» Wingas, на которые приходится около 20% поставок газа на немецком рынке.
Следственные мероприятия проводились в рамках дела о роли российской газовой монополии в росте цен на «голубое топливо», который спровоцировал энергетический кризис в Евросоюзе.
В Еврокомисии обыски в офисах европейских компаний «Газпрома» комментировать отказались, сообщают «Известия».
Ранее европейские власти обвинили «Газпром» в создании дефицита топлива в Европе, однако российская компания заявила, что исполняет все договоренности по экспорту.