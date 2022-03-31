Рамзан Кадыров заявил, что Россия не пойдет ни на какие уступки Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слова помощника президента РФ Владимира Мединского об итогах переговоров с украинской стороной, которые накануне состоялись в Стамбуле
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слова помощника президента РФ Владимира Мединского об итогах переговоров с украинской стороной, которые накануне состоялись в Стамбуле.
Ранее Владимир Мединский сообщил, что в ходе переговоров была достигнута договоренность о «кардинальном сокращении» боевой активности на киевском и черниговском направлениях.
Рамзан Кадыров, который выступает за продолжение спецоперации в Украине и взятие Киева, заявил, что «ни на какие уступки мы не пойдем», а Мединский «что-то ошибся в формулировках».
«Вам не стоит волноваться, у нас есть свой командир, президент, верховный главнокомандующий, который смотрит на сто лет вперед. И если думаете, что он бросит начатое просто так, как сегодня нам это преподносят, это никогда не правда», - заявил глава Чечни.
В свою очередь официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что на киевском и черниговском направлениях проходит плановая перегруппировка российских войск, а не сокращение боевой активности. Кроме того, Вооруженные силы РФ сосредоточатся на завершении операции по полному освобождению Донбасса.