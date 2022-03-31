Производитель двигателей для самолетов Sukhoi Superjet 100 приостановил их техобслуживание
Российско-французская компания PowerJet, выпускающая двигатели SaM146 для отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100, в рамках западных санкций приостановила их техобслуживание и ремонт
Российско-французская компания PowerJet, выпускающая двигатели SaM146 для отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), в рамках западных санкций приостановила их техобслуживание и ремонт.
Зарегистрированная во Франции компания PowerJet (по 50% у Safran Aircraft Engines и «ОДК-Сатурн» «Ростеха») уведомила российских партнеров о приостановке контрактных обязательств в связи с санкциями Евросоюза, которые были введены в отношении российской авиации из-за событий в Украине.
Источник «Известий» в авиационной промышленности сообщил, что на сегодняшний день полностью прекратились поставки запчастей для SaM146, техподдержка и ремонт двигателей, включая возврат ранее отремонтированных. В лизинг двигатели компания тоже не предоставляет.
Глава Минпромторга Денис Мантуров в свою очередь сообщил, что импортных запчастей для обслуживания «суперджетов» хватит «на значительное время», так как запасы для обслуживания самолетов были сделаны заранее.
Напомним, что авиастроительные компании Boeing, Airbus и Embraer в рамках санкций отказались поставлять в Россию запчасти и обслуживать ранее купленные самолеты. Кроме того, Евросоюз потребовал от российских авиакомпаний вернуть европейским лизингодателям иностранные лайнеры. Перевозчики самолеты возвращать отказались, но и летать на них в большинство стран мира не могут из-за высокого риска ареста воздушных судов.