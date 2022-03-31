Два солдата-срочника вернулись в Петербург из Украины после жалобы матери одного из них
Два солдата срочной службы из Санкт-Петербурга, которые были направлены в Украину, вернулись домой. Это произошло после жалобы матери одного из рядовых президенту Владимиру Путину и журналистам
Два солдата срочной службы из Санкт-Петербурга, которые были направлены в Украину, вернулись домой. Это произошло после жалобы матери одного из рядовых президенту Владимиру Путину и журналистам.
Петербургский омбудсмен Светлана Агапитова сообщила «Интерфаксу», что с начала спецоперации в Украине она получила семь обращений от матерей и жен военнослужащих на принуждение к подписанию контрактов на участие в спецоперации в Украине.
«Ротонда» сообщает, что один из вернувшихся срочников — сын петербурженки Марины Ивановой. Ранее женщина написала письмо Владимиру Путину с просьбой вернуть солдат срочной службы в части, где они должны проходить службу по распределению. Иванова сообщила, что военное командование склоняет солдат-срочников к подписанию контракта на участие в спецоперации на территории Украины.
В Кремле официально утверждают, что в Украине находятся только контрактники, а солдат срочной службы там нет. При этом в Минобороны ранее признали факт присутствия срочников в Украине и сообщили, что некоторые из них попали в плен.