Сбербанк аннулировал ранее одобренные заявки граждан на ипотеку по старой процентной ставке
Государственный Сбербанк 31 марта аннулирует заявки граждан на ипотечный кредит, которые были одобрены банком еще до повышения ставок в связи с санкциями. Это означает, что заемщикам, получившим согласие банка на кредит до 1 марта 2022 года
Государственный Сбербанк 31 марта аннулирует заявки граждан на ипотечный кредит, которые были одобрены банком еще до повышения ставок в связи с санкциями. Это означает, что заемщикам, получившим согласие банка на кредит до 1 марта 2022 года, но не успевшим выйти на сделку до 31 марта, придется заново подавать заявку.
С отменой ранее одобренных заявок на ипотеку по ставке 9,8% годовых столкнулись несколько сотен клиентов Сбербанка. В Telegram-группе, где обсуждается возникшая проблема, зарегистрировалось более 500 человек.
«КоммерсантЪ» пишет, что некоторые клиенты Сбербанка уже продали старые квартиры, чтобы купить новое жилье в ипотеку, а теперь им придется заново подавать заявку и ждать одобрения.
Отметим, что в связи с повышением Центробанком ключевой ставки на фоне санкций и обвала рубля, многие банки повысили ставки по ипотечным кредитам. Например, у Сбербанка годовая процентная ставка по ипотеке выросла до 19%.