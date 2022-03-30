Банк «Тинькофф» списал миллионы рублей со счетов клиентов, успевших выгодно купить доллары
Банк «Тинькофф» списал со счетов своих клиентов миллионы рублей, после того как они в конце февраля смогли выгодно обменять рубли на доллары вопреки обвалу национальной валюты. Теперь банк обвиняет сообразительных клиентов в незаконном обогащении
Банк «Тинькофф» списал со счетов своих клиентов миллионы рублей, после того как они в конце февраля смогли выгодно обменять рубли на доллары вопреки обвалу национальной валюты. Теперь банк обвиняет сообразительных клиентов в незаконном обогащении.
Напомним, что в первые дни после начала спецоперации России в Украине рубль сильно обвалился, однако клиенты «Тонькофф» смогли выгодно купить доллары через промежуточную конвертацию в английский фунт. По такой схеме ряд клиентов купили доллары по цене 88 рублей, хотя в приложении банка доллар продавался по 150 рубле (при биржевом курсе 109 рублей за доллар), пишет Forbes.
В банке «Тинькофф» заявили, что эти клиенты воспользовались уязвимостью в работе алгоритма расчета кросс-курсов валют 27.02.2022, 01.03.2022, 11.03.2022 и совершали многократные переводы между валютными счетами «с целью личного неправомерного обогащения».
«В условиях высокой волатильности на финансовых рынках такие действия могут считаться дестабилизирующими курс национальной валюты и стабильность финансовой системы страны», - заявили в «Тинькофф».
Теперь банк списывает со счетов клиентов средства, полученные «в ходе незаконного обогащения». Некоторые клиенты ушли в минус на суммы от 1 до-29 млн рублей. Граждане, столкнувшиеся со списанием средств, намерены обратиться с жалобами на «Тинькофф» в Центральный банк РФ.