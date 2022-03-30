30 марта 2022, 15:20
Франция с 1 апреля возобновит выдачу россиянам туристических виз
В консульстве отметили, что российским гражданам не придется подтверждать наличие ранее выданной французской визы и предоставлять сертификат о вакцинации против коронавируса
Фото: Яндекс.Дзен
Франция объявила о возобновлении выдачи туристических виз россиянам с 1 апреля. Официальное сообщение об этом появилось на сайте французского Генконсульства.
Дипломаты уточнили, что речь идет об ослаблении ограничений на въезд во Францию, которые были введены весной 2020 года в связи с пандемией коронавируса.
Запись на получение визы теперь возможна для большого количества категорий заявителей.
В консульстве отметили, что российским гражданам не придется подтверждать наличие ранее выданной французской визы и предоставлять сертификат о вакцинации против коронавируса.
Напомним, что 1 марта выдачу шенгенских виз возобновили визовые центры Италии в России.