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Общество
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30 марта 2022, 15:20

Франция с 1 апреля возобновит выдачу россиянам туристических виз

В консульстве отметили, что российским гражданам не придется подтверждать наличие ранее выданной французской визы и предоставлять сертификат о вакцинации против коронавируса

Франция с 1 апреля возобновит выдачу россиянам туристических виз
Фото: Яндекс.Дзен

Франция объявила о возобновлении выдачи туристических виз россиянам с 1 апреля. Официальное сообщение об этом появилось на сайте французского Генконсульства.

Дипломаты уточнили, что речь идет об ослаблении ограничений на въезд во Францию, которые были введены весной 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

Запись на получение визы теперь возможна для большого количества категорий заявителей.

В консульстве отметили, что российским гражданам не придется подтверждать наличие ранее выданной французской визы и предоставлять сертификат о вакцинации против коронавируса.

Напомним, что 1 марта выдачу шенгенских виз возобновили визовые центры Италии в России.

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