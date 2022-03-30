Власти отменили штрафы и пени для застройщиков за нарушение сроков сдачи домов
Правительство РФ временно отменило неустойки, штрафы и пени для строительных компаний за нарушение сроков сдачи жилых домов в эксплуатацию. Послабление для застройщиков будет действовать до конца 2022 года
Правительство РФ временно отменило неустойки, штрафы и пени для строительных компаний за нарушение сроков сдачи жилых домов в эксплуатацию. Послабление для застройщиков будет действовать до конца 2022 года.
Согласно российскому законодательству, застройщик, который задерживает передачу квартиры дольщику, должен выплачивать пени. Размер последних рассчитывается от ставки рефинансирования Центробанка в двойном размере.
В условиях санкций Центробанк повысил ставку до 20%, поэтому размер пени для застройщиков стал бы слишком большим.
Кроме того, правительство временно разрешило не учитывать убытки, причиненные дольщику застройщиком, а также не начислять проценты за задержку возврата средств при расторжении договора с покупателем квартиры.
Застройщики, которым до 29 марта были предъявлены требования об уплате неустоек и штрафов, могут не выплачивать их до конца года, сообщает «Российская газета».