Советника главы Самарской области уволили за пост в соцсети «Зеленский крутой»
Общественный советник губернатора Самарской области по IT-проектам Денис Кортунов лишился должности из-за поста в соцсетях с поддержкой президента Украины. Советник написал, что «Зеленский крутой»
Общественный советник губернатора Самарской области по IT-проектам Денис Кортунов лишился должности из-за поста в соцсетях с поддержкой президента Украины. Советник написал, что «Зеленский крутой».
«Сегодняшняя ситуация показала ряд людей — известных и профессиональных — с другой стороны. В настоящий момент Денис Кортунов лишен статуса общественного советника главы региона», - говорится в официальном сообщении правительства Самарской области, которое цитирует издание «СитиТрафик».
Денис Кортунов был советником главы Самарской области на общественных началах с 2017 года. Несколько дней назад он написал в соцсети, что «Зеленский крутой» и опубликовал ссылку на интервью президента Украины журналистам российских независимых изданий.
Пост был удален, однако его успел заметить депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн. Парламентарий потребовали от самарских властей уволить советника.