30 марта 2022, 13:47
Гипермаркеты «О’Кей» и Auchan Retail отказались ограничивать наценку на сахар
Крупные торговые сети «О’Кей» и Auchan Retail (гипермаркеты «Ашан» и «Атак») направили в Федеральную антимопольную службу уведомление об отказе ограничивать наценки на сахар
Фото: rbc.ru
Крупные торговые сети «О’Кей» и Auchan Retail (гипермаркеты «Ашан» и «Атак») направили в Федеральную антимопольную службу уведомление об отказе ограничивать наценки на сахар.
Речь идет о добровольном ограничении наценок на сахар и сахарный песок, которые были введены ранее на фоне ажиотажного спроса на эти товары. Сейчас сети «О’Кей» и «Ашан» ограничивать наценки не будут с целью расширения предложения и устранения локальных дефицитов.
При этом по другим категориям социально значимых товаров ограничение наценки сохранится.