30 марта 2022, 12:58
Компания Samsung из-за спецоперации в Украине убрала из названий своих смартфонов букву Z
Южнокорейская компания Samsung переименовала свои смартфоны, убрав из названий латинскую букву Z. Напомним, что эта буква с начала спецоперации в Украине стала символом поддержки российской армии
Фото: nwht.ru
Южнокорейская компания Samsung переименовала свои смартфоны, убрав из названий латинскую букву Z. Напомним, что эта буква с начала спецоперации в Украине стала символом поддержки российской армии.
Samsung решила убрать букву из названия складных смартфонов Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3. Теперь эти модели носят названия Galaxy Fold3 и Galaxy Flip3.
«Лента.ру» отмечает, что Samsung убрала букву Z из названий гаджетов на трех рынках сбыта - в Латвии, Литве и Эстонии.
Отметим, что власти Литвы в связи с ситуацией в Украине предложили приравнять георгиевскую ленту и литеру Z к нацистской символике, которую в стране запрещено демонстрировать в любом виде.