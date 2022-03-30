Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу Алексея Навального на решение по делу «Ив Роше»
Верховный суд России отказался рассматривать кассационную жалобу оппозиционера Алексея Навального на решение о замене условного срока на реальный по делу «Ив Роше»
Верховный суд России отказался рассматривать кассационную жалобу оппозиционера Алексея Навального на решение о замене условного срока на реальный по делу «Ив Роше».
Также ВС РФ отказался рассматривать жалобу на решение суда о взятии политика под арест сразу после его возвращения из Германии, где он находился на лечении и реабилитации после отравления «Новичком».
Напомним, что в 2014 году братья Алексей и Олег Навальные были признаны виновными в мошенничестве по делу о навязывании косметической компании «Ив Роше» контракта якобы на невыгодных условиях. Алексею суд назначил 3,5 года условно, а его Олегу – 3,5 года колонии.
В конце 2020 года Алексей Навальный был экстренно госпитализирован в Омске с признаками отравления, а позже в состоянии комы был переправлен в Берлин. Европейские специалисты установили, что оппозиционер был отравлен боевым ядом «Новичок». После лечения и реабилитации Навальный вернулся в Россию, но был задержан сразу по прилету в «Шереметьево». В начале февраля московский суд приговорил политика к 2,5 годам колонии за нарушение условий отбывания условного срока по делу «Ив Роше».