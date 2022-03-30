Власти США обвинили Владимира Путина в провоцировании глобального продовольственного кризиса
Заместитель госсекретаря США Венди Шерман обвинила Россию в провоцировании острой нехватки продуктов питания в стране и создании предпосылок для глобального продовольственного кризиса
Заместитель госсекретаря США Венди Шерман обвинила Россию в провоцировании острой нехватки продуктов питания в стране и создании предпосылок для глобального продовольственного кризиса.
В ходе заседания Совета безопасности ООН Венди Шерман заявила, что российские военные якобы уничтожили как минимум три гражданских корабля, перевозивших товары из акватории Черного моря. Кроме того, Военно-морской флот России блокирует доступ к украинским портам, тем самым лишая Киев возможности экспортировать зерно. По данным замгоссекретаря, в настоящее время 94 корабля с продовольственными товарами не могут выйти в Средиземное море, сообщает CNN.
«Гуманитарный кризис будет только усиливаться (…) Путин создал глобальный продовольственный кризис. И он единственный, кто может это остановить», — заявила Венди Шерман.
Отметим, что Украина и Россия являются крупными производителями сельскохозяйственной продукции. На них приходится около 30% мирового экспорта пшеницы, 20% кукурузы и 75% экспорта подсолнечного масла.