Москвичи подали коллективный иск против «Яндекс.Еды» из-за утечки данных
В Замоскворецкий райсуд Москвы подступил коллективный иск жителей столичного региона к сервису доставки «Яндекс.Еда». Поводом для обращения в суд стала утечка персональных данных пользователей
В Замоскворецкий райсуд Москвы подступил коллективный иск жителей столичного региона к сервису доставки «Яндекс.Еда». Поводом для обращения в суд стала утечка персональных данных пользователей.
Коллективный иск подан от лица 33 клиентов «Яндекс.Еды». Еще 300 человек подали заявки на присоединение к иску через форму на сайте юридического сервиса Destra Legal, который представляет интересы заявителей, сообщают «Ведомости».
В своем иске москвичи обвиняют сервис доставки в нарушении закона «О персональных данных» и нарушении их частной жизни, а также требуют выплаты компенсации в размере 100 тысяч рублей каждому. Истцы отметили, что после утечки базы данных им стали поступать звонки с предложениями различных услуг и рекламой. Кроме того, клиенты «Яндекс.Еды» отмечают, что теперь не чувствуют себя в безопасности, так как в слитой базе указаны их домашние адреса, в том числе и коды домофонов.
Ранее «Яндекс.Еда» заявила, что утечка персональных данных произошла в результате «недобросовестных действий одного из сотрудников». Компания принесла извинения своим клиентам.